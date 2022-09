Als die Polizei ein Pärchen aus Warschau bei einer Verkehrskontrolle auf der A30 anhielt, hatten der Mann und die Frau die Plätze getauscht. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Plötzlich ein anderer am Steuer Osnabrücker Polizei lässt sich durch schnellen Fahrerwechsel nicht hereinlegen Von Anke Schneider | 20.09.2022, 14:22 Uhr

Am späten Montagabend wollten Polizisten des Zentralen Verkehrsdienstes auf der A30 bei Osnabrück einen Fiat kontrollieren, der in Richtung Hannover unterwegs war. Was sie dann erlebten, machte die Beamten stutzig.