Ein Fahrradfahrer wurde in Osnabrück am Montag leicht verletzt. FOTO: Michael Gründel Unfall in Osnabrück Fahrerflucht am Neumarkt: Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt Von Sandra Dorn | 14.04.2022, 13:29 Uhr

Am Montag hat in Osnabrück ein Autofahrer mit seinem roten Opel einem Fahrradfahrer am Neumarkt an der Einmündung Kollegienwall die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer stürzte, der Opelfahrer fuhr weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.