Tatsache ist jedoch, dass der Angeklagte seit 1995 bereits acht Einträge im Strafregister zu Buche stehen hat, überwiegend wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstand, Trunkenheit am Steuer. Das focht den Mann indes nicht an: „Was im Bundeszentralregister steht, ist nicht richtig.“ Seine Auslegung: „Ich habe immer eine Fahrerlaubnis gehabt.“

Oftmals dazwischenredend und in immer wieder nicht nachvollziehbaren Ausführungen suchte der Angeklagte die Schuld überall, nur nicht bei sich. Es werde „immer gegen mich gespielt“, entspann der Meller sein Garn, „richtige Stalker“ seien die angeblichen Zeugen. Vieles blieb Andeutung, anderes hatte mit dem Verfahren überhaupt nichts zu tun. „Was in der Vergangenheit schon alles passiert ist...“, lautet ein typischer Halbsatz, von denen der Meller im Laufe der zweieinhalbstündigen Verhandlung einige parat hatte.

Unter anderem hatte der Mann sich einen Radlader geliehen, um einen Findling auf das Grab seines Vaters zu setzen. Dabei hatte er ein Grab für Früh- oder Totgeborene überfahren und beschädigt. Deshalb war in die Strafe von sieben Monaten auch die Störung der Totenruhe eingeflossen.

Möglicherweise meinte er damit eine notariell beglaubigte Kopie seines alten Lappens, – noch der graue – die er zum Beispiel bei einer Verkehrskontrolle in Osnabrück vorgezeigt hatte. Daraufhin musste der Staatsanwalt dem Mann erklären, dass eine Führerscheinkopie und eine gültige Fahrerlaubnis nun wahrlich nicht das Gleiche sind. Wo denn der Original- Führerschein sei, wollte die Kammer wissen. „Irgendwo im Tresor, bei der Bank oder so.“ Dafür hatte der Oberstaatsanwalt nur ein Wort: „Absurd!“

Trotz des uneinsichtigen Verhaltens des Mellers bauten Anklage und Kammervorsitzende ihm dennoch eine Brücke. Wenn er die fraglichen Fahrten inklusive des Friedhofs einräume, könne über eine Absenkung der Sperre nachgedacht und zudem der Punkt „Störung der Totenruhe“ fallen gelassen werden. Darauf folgten wiederum abenteuerliche Behauptungen und Andeutungen des Angeklagten, den sein Anwalt schließlich am Arm aus dem Gerichtssaal ziehen musste, um sich draußen in Ruhe mit ihm zu besprechen. „Jetzt verstehe ich, warum da mal ein Gutachten angedacht war“, kommentierte der Obersstaatsanwalt mit Bezug auf ein früheres Verfahren, „so was habe ich ja noch nie erlebt.“ Gemeint war ein psychologisches Gutachten des Mellers, das aber nicht mehr ins Verfahren eingeflossen war.

Allerdings zeigte der Angeklagte auch nach seiner Rückkehr keinerlei Einsicht. Stattdessen ging es erneut hin und her: „Wie lang wäre denn dann die Sperre?“; „Bin ich dann etwa vorbetraft?“, und so weiter. Antwort des Anklägers: „Herr X, Sie sind schon mehrfach vorbestraft!“ Da der Mann aber keine Ruhe gab und sich ein einfaches „Ja“ oder „Nein“ zum Angebot auch auf mehrmaliges Nachfragen der Vorsitzenden nicht abringen konnte, antwortete schließlich sein Anwalt für ihn: „Ja.“

Das war sowohl der Kammer als auch dem Ankläger genug, um über eine Reduzierung des Strafmaßes nachzudenken, und so kam es dann. Die Bewährungsstrafe bleibt bestehen, die Führerscheinsperre wurde auf ein Jahr gekürzt, zusätzlich muss der Mann 400 Euro in Raten à 20 Euro zahlen.

Obwohl die Kammer damit Milde walten ließ, feuerte der Meller in seinem Schlusswort erneut ein paar allgemeine Verdächtigungen ab. Recht haben und recht bekommen seien eben zwei verschiedene Sachen, und „das mit den Falschaussagen“ werde noch ein Nachspiel haben.

In einem Anruf beim „Meller Kreisblatt“ kündigte der Angeklagte gestern Nachmittag an, dass noch nicht alles vorbei sei. Er überlege, gegen das Urteil Revision einzulegen.