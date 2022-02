Wann und wo gibt es im Winter 2022 wetterbedingten Schulausfall in der Stadt und im Landkreis Osnabrück? Wenn der Unterricht an einer Schule im Winter 2022 ausfällt, erfahren Sie das hier.

Schulausfall 2022: Wo gibt es einen wetterbedingten Schulausfall in der Region Osnabrück? Hier erfahren Sie, an welchen Schulen der Unterricht ausfällt.

In Stadt und Landkreis Osnabrück findet am Freitag, 18. Februar 2022, der Unterricht an allen Berufs- und allgemeinbildenden Schulen wieder statt.Am Donnerstag, 17. Februar 2022, war der Unterricht wegen einer Sturmwarnung ausgefallen.Mehr dazu lesen Sie hier.

Sobald das Team der NOZ-Digitalredaktion von Schulausfällen in der Stadt und im Landkreis Osnabrück erfährt, informieren wir hier, in unserer App noz News auf Twitter, bei Instagram und auf unseren Facebook-Seiten, in welchen Gemeinden der Region Osnabrück im Winter 2022 die Schule ausfällt.

Die Entscheidung, ob der Unterricht wegen Schnee- und Eisglätte ausfällt, wird in der Stadt und im Landkreis Osnabrück auch 2022 dezentral getroffen. In den vergangenen Jahren war daher in einigen Regionen schulfrei, während die Schüler in anderen in die Schule mussten.

Warum wird meistens erst morgens über den Schulausfall entscheiden?

Die Entscheidung, ob Schüler 2022 in der Stadt und im Landkreis Osnabrück zum Unterricht antreten müssen, fällt in der Regel erst am Morgen des entsprechenden Schultages - vor allem wenn die Schule wegen Schnee oder Glätte ausfällt. Eine Vorabend-Entscheidung wird es nur selten geben, weil der Zustand der Schulwege am Morgen ausschlaggebend ist. Nur wenn am Abend schon feststeht, dass es große Probleme bei der Schülerbeförderung geben wird, kann der Unterricht schon dann abgesagt werden. Lehrer müssen hingegen so oder so zur Schule kommen. (Weiterlesen: Wer entscheidet, wann die Schule in Niedersachsen ausfällt?)

Welche Wetterlage führt 2022 in der Stadt und im Landkreis Osnabrück zu Schulausfall?

Der Landkreis entscheide von Fall zu Fall, ob es zu einem Schulausfall kommt. Dazu werde noch in der Nacht, lange bevor die ersten Schulbusse starten, in einem Experten-Gremium beraten. „Um vier, fünf Uhr morgens treffen sich Vertreter der Busunternehmen, Polizei, Experten des Landkreises und der Rettungsleitstelle und besprechen, wo es Schnee- oder Eisglätte gibt und ob es schon vermehrt zu Glätteunfällen gekommen ist“, erklärt Burkhard Riepenhoff, Sprecher des Landkreises Osnabrück.

Die Temperaturen spielen laut Riepenhoff bei der Entscheidung weniger eine Rolle. „Es kann auch sein, dass die Straßen bei Minus 20 Grad trocken sind und die Busse fahren können“, erläutert der Landkreissprecher. Auf der anderen Seite könne es passieren, dass bei Temperaturen um die 0 Grad, gepaart mit Regen oder Schnee, Blitzeis auf den Straßen entstehe. Dann sei die Gefahr zu groß und die Busse rücken nicht aus. Daher werde auch immer erst morgens über einen Schulausfall beraten und nicht schon am Abend zuvor. (Weiterlesen: Bei welchem Wetter fällt im Winter die Schule aus?)