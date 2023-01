Schulausfall 2023: Wo gibt es einen wetterbedingten Schulausfall in der Region Osnabrück? Hier erfahren Sie, an welchen Schulen der Unterricht ausfällt. Foto: imago images/Jan Eifert up-down up-down In Stadt und Landkreis Osnabrück Heute kein Schulausfall trotz Glätte: Wer entscheidet in der Region Osnabrück darüber? Von noz.de | 26.01.2023, 04:01 Uhr | Update vor 31 Min.

Die Straßen in Stadt und Landkreis Osnabrück sind am Donnerstag, 26. Januar 2023, glatt. Die Schule fällt heute (Stand 8.20 Uhr) dennoch nicht aus. Einen wetterbedingten Schulausfall hat es aber schon mal gegeben. Wer entscheidet darüber, ob im Winter 2023 die Schule in Stadt und Landkreis Osnabrück ausfällt?