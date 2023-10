Einführungswoche der Uni: Das alles kommt auf die Erstsemester zu

In diesem Artikel erfährst Du: Was in der Ersti-Woche alles auf dem Programm steht.

„Die Ersti-Woche planen wir ungefähr seit August“, sagt Chiara Backs. Die 20-Jährige ist im Fachschaftsrat der Jura-Studenten tätig und organisiert alles rund um die Einführungswoche, die am 9. Oktober an der Universität Osnabrück startet. „Wir werden dabei von Tutoren aus unserem Fachbereich unterstützt“, sagt Chiara.

Die Fachschaft Jura plant aktuell die Einführungswoche. Foto: Swaantje Hehmann

Zu ihrer Arbeit gehöre auch, vorab Sponsoren zu suchen - für die kleinen Geschenke, die in die Begrüßungs-Tüten der Erstis gehören: „Dieses Jahr sind viele Info-Flyer in den Tüten oder Kino- und Zoogutscheine. Auch mit dabei sind Flaschenöffner, Tee und Collegeblöcke“, sagt die Jura-Studentin.

Die neuen Jura-Studenten bekommen alle eine Tüte mit kleinen Aufmerksamkeiten. Foto: Swaantje Hehmann

Aufgabe der Fachschaft sei zudem, die neuen Studenten über die Abläufe und Strukturen an der Uni zu informieren: „Wir haben kleine Vorlesungen und Info-Veranstaltungen in der Woche eingeplant, wo die Studenten uns auch alles fragen können“, sagt Chiara. Der Spaß dürfe auch nicht zu kurz kommen – geplant sei eine Kneipentour und eine Stadtrallye durch Osnabrück: „Das ist wichtig für die Studenten, da lernen sie neue Leute kennen, können Kontakte zu älteren Studenten knüpfen und auch Freunde fürs Studium finden. So war es bei mir auch, ich habe Freundschaften, die in der Ersti-Woche entstanden sind“, sagt sie.

Kneipentour mit Bottled, Henne und Countdown

Bei der Kneipentour, die übrigens nicht nur bei den Juristen, sondern bei vielen Fachschaften in Osnabrück auf dem Plan steht, ziehen die Studenten unter anderem durch den Grünen Jäger, das Bottled, das Henne oder durchs Countdown in der Altstadt. „Dabei spielen wir Kennenlernspiele. Das klingt vielleicht erst einmal albern, aber das lockert wirklich die Stimmung auf“, sagt die Studentin aus Osnabrück. Bei der Rallye durch die Stadt gehe es darum, die Gegebenheiten der neuen Heimat kennenzulernen:

„Wir machen unter anderem Halt am Haarmannsbrunnen, an der Osnabrück-Halle, der Stadtbibliothek und der Katharinenkirche.“ Chiara Backs Jura-Studentin aus Osnabrück

Besuch im Stadion des VfL Osnabrück

Ein Highlight der Ersti-Woche sei der Besuch im VfL-Stadion: „Da lernen wir die Spieler auch kennen“, sagt Chiara. Und den hiesigen Fußballverein zu kennen, gehöre ja irgendwie auch zum Kennenlernen der Stadt dazu:

„Ich finde, Osnabrück ist toll zum Studieren, die Stadt ist groß, aber nicht zu riesig. Es gibt eine schöne Altstadt und tolle Clubs und ich brauche nie länger als 15 Minuten mit dem Rad zu meinen Freunden.“ Chiara Backs Studentin

Diese Vorteile möchte sie den neuen Studis nächste Woche vermitteln. Ihr Rat für alle neuen Studenten in Osnabrück: Im Studium alles mitzunehmen, was geht und das Leben neben der Uni auch etwas zu genießen, bevor es ins Arbeitsleben geht. Wichtig für ein erfolgreiches Studium sei ihrer Meinung nach, sich nicht so „extrem Druck zu machen.“

So sieht die Planung in der Fachschaft Germanistik aus

Auch Esther Quaing sitzt aktuell an den letzten Planungen für die Ersti-Woche. Sie gehört der Fachschaft Germanistik an.

„Ich plane diese Woche schon zum vierten Mal mit“, sagt die 23-Jährige Masterstudentin aus Osnabrück. Die Germanisten arbeiten laut Esther mit 30 Mitgliedern der Fachschaft und 27 Tutoren zusammen, um den neuen Studenten den Einstieg ins Leben an der Uni zu erleichtern.

Begrüßt kommende Woche die Erstis: die Fachschaft Germanistik der Universität Osnabrück. Foto: Katharina Hartjen

„Die Studis bekommen Unterstützung von vielen Tutoren, die in Kleingruppen persönlich helfen, die ersten Stundenpläne zu erstellen, sich auf dem Campus zurechtzufinden, sich in der Bibliothek anzumelden und für alle Fragen da zu sein.“ Außerdem gibt es spezielle Informationsveranstaltungen der einzelnen Fachgruppen:

„... sodass die Studis vorab schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was sich hinter einigen Dingen wie Mittelhochdeutsch oder Syntax eigentlich verbirgt.“ Esther Quaing Germanistik-Studentin aus Osnabrück

Hotspots in Osnabrück: Heger-Tor, Domplatz und Schlossgarten

„Ich finde es außerdem wichtig, den Spaß am Studieren zu vermitteln. Studieren bedeutet nicht nur zu lernen“, sagt Esther. Freunde zu treffen und das Leben etwas zu genießen gehöre ebenfalls dazu.

Die Germanisten planen, so wie die Juristen, mit den Erstis eine Stadtrallye und eine Tour durch die Osnabrücker Bars zu absolvieren:

„Wir zeigen den neuen Studenten unter anderem das Heger-Tor, das ist ein Klassiker. Außerdem ziehen wir über den Domplatz, durch den Schlossgarten, machen Spiele, ein Quiz und grillen.“ Esther Quaing

„Milder Start ins Studium“ durch die Teilnahme an Ersti-Woche

Zudem sei eine Party des gesamten Fachbereichs der Sprachen in der Kleinen Freiheit angesetzt. Eine große Feier für alle Erstis sei im Alando Palais geplant. „Die Ersti-Woche ist einfach eine sehr gute Sache, für einen milden Einstieg ins Studium, denn in der ersten Semesterwoche wird man ganz schön ins kalte Wasser geschmissen. Da ist es gut, vorab schon informiert zu sein und jemanden zu kennen“, sagt die Germanistik-Studentin.

Los geht die Einführungswoche an der Universität Osnabrück am kommenden Montag - sicher wird dem ein oder anderen die Gruppe an Studenten in der City beim Bummeln oder beim Spaziergang am Westerberg auffallen.