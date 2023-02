Unter anderem im Bereich Heime und Sozialwesen sind in Osnabrück besonders viele Frauen beschäftigt. Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Fachkräftemangel und Kinderbetreuung Arbeitsagenturchefin: Kürzung der Kita-Zeiten in Osnabrück ein fatales Signal für Frauen Von Nina Kallmeier | 10.02.2023, 07:32 Uhr

Bislang steht der Agenturbezirk Osnabrück vergleichsweise gut da: Ein Großteil der Frauen in Stadt und Landkreis arbeitet in Voll- oder Teilzeit. Könnte sich das durch kürzere Betreuungszeiten ändern? Arbeitsagentur-Chefin Christiane Fern sieht hier eine Gefahr. Fragen und Antworten zur Erwerbssituation von Frauen in Osnabrück.