Zahlreiche Schüler feiern in diesen Tagen den erfolgreichen Abschluss. Symbolfoto: imago images/Noah Wedel up-down up-down Fachhochschulreife erlangt Fachabitur 2023: Das sind die Absolventen aus Osnabrück Von Paula Nicnerski | 04.07.2023, 15:37 Uhr

Der Schulalltag hat für diese Schüler nun erst einmal ein Ende, sie bekommen in diesen Tagen feierlich ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Eine Übersicht darüber, wer in diesem Jahr an Osnabrücker Schulen das Fachabitur erreicht hat.