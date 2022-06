Ebenso maßgeblich seien die Gefahren durch Bodenhebungen, einstürzende Hohlräume und mögliche Erdbeben sowie radioaktiver Stoffe, die mit der Frack-Flüssigkeit aus der Tiefe an die Erdoberfläche befördert werden könnten. Beim Abfackeln des Gases könnten zudem giftige Stoffe wie Methan in die Umwelt gelangen. Die Expertenstudie habe Risiken nur ganz punktuell bewertet und viele Gefahrenpunkte ignoriert, kritisiert Prestin.

Dass die von Exxon Mobil beauftragten Wissenschaftler Bad Laer aufgrund der Nähe von sole- und trinkwasserführenden Schichten für das Fracking ausnähmen, beruhigt ihn nur wenig. „Es geht ja nicht nur um uns in Bad Laer. Jetzt besteht umso mehr die Gefahr, dass in Bissendorf eine der zwei empfohlenen Pilotbohrungen durchgeführt wird.“ Die Studie und die Auswertung ihrer Ergebnisse durch Exxon Mobil würden für die Gegner nur einen Aufschub bedeuten.

Auch dass sich die Kommunalpolitiker in Stadt und Landkreis gegen das Fracking ausgesprochen hätten, nütze nur wenig. „Das Einzige, was wirklich helfen würde, ist eine Verschärfung der Gesetze. Bisher darf Exxon Mobil machen, was es will, sich im Wesentlichen sogar selbst kontrollieren.“