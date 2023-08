Immobilienexperte: Darum platzt der Traum vom Eigenheim für viele Osnabrücker

Wegen steigender Kreditzinsen und hoher Baukosten können sich immer weniger Menschen in der Region Osnabrück Eigentum leisten. In der Folge ziehen die Mieten noch stärker an. Was läuft falsch am Immobilienmarkt?

Biemann: Die Wohnungs- und Häuserpreise sinken seit Ende letzten Jahres – nach jahrelangem Immobilien-Boom, auch in Osnabrück, wo das Immobilienangebot ohnehin knapp ist. Eigentlich sollten sich potenzielle Hauskäufer über den Kosten-Rückgang freuen. Die Freude ist aber getrübt, denn viele Menschen können sich den Erwerb der eigenen vier Wände nicht mehr leisten. Die Bauzinsen sind von etwa einem Prozent Anfang letzten Jahres auf über vier Prozent gestiegen. Mit dem anziehenden Zinsniveau stellen die Banken höhere Sicherheitsanforderungen und erwarten mehr Eigenkapital. Und dann kriegt selbst der Haushalt mit einem Nettogehalt von 3000 bis 3500 Euro Probleme bei der Immobilienfinanzierung. Erschwerend kommt die hohe Inflation hinzu. Das heißt, der Hauskäufer muss wegen der steigenden Lebenshaltungskosten mehr Geld ausgeben für Lebensmittel, Kleidung, Schulsachen und Energie. Dadurch ist das Geld schneller weg und es fällt schwerer, Rücklagen für die Immobilienfinanzierung zu bilden. Wenn ein Kauf nicht mehr in Betracht kommt, wird stattdessen auf dem Mietmarkt eine geeignete Wohnung gesucht. Irgendwo muss man ja wohnen. Da nun mehr Menschen zur Miete wohnen müssen oder wollen, steigt die Nachfrage. Und weil das Angebot an Mietwohnungen weiterhin stark begrenzt ist, führt das letztendlich zu steigenden Mieten.

Wie sollte man Druck aus dem Mietwohnungsmarkt nehmen?

Die Ausweisung von Bauland, die Erschließung von Baugebieten und die Nachverdichtung werden helfen, den Druck vom Wohnungs- und damit vom Mietmarkt zu nehmen. Das ist aber nur ein Aspekt, das Grundproblem zu lösen, nämlich die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in begehrten Lagen. Wenn die Politik allen Mietern helfen will, muss sie den Neubau nach Kräften fördern – sowohl im preisgebundenen Wohnungsbau als auch im hochpreisigen Segment. Der Mieter von teureren Wohnungen macht nämlich günstigere Wohnungen frei.

Was könnte noch helfen, damit wieder mehr gebaut wird?

Das Problem ist: Je energieeffizienter man baut, desto teurer wird es. Bauen muss aber billiger werden. Daher müssten energetische und technische Anforderungen reduziert und überflüssige Bauvorschriften entfernt werden. Es braucht auch mehr Investitionskostenzuschüsse für den Neubau. Die derzeit missliche Lage schlägt bereits auf den öffentlich geförderten, sozialen Wohnungsbau voll durch. Er ist wegen hoher Baupreise, hoher Bauzinsen, aufwendiger Förderung, der Mietpreisbindung und zu geringer Rendite unattraktiv. Es müssen klare Vorgaben geschaffen werden, die auch verlässlich eingehalten werden. So haben Anfang letzten Jahres der plötzliche KfW-Förderstopp für Effizienzhäuser und die Debatte über das Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen für Verunsicherung bei den Häuslebauern gesorgt. Diese brauchen aber Planungssicherheit.

Christian Biemann vertritt als Geschäftsführer von Haus und Grund Osnabrück (hier vor der Geschäftsstelle in der Luisenstraße) die Interessen der Eigentümer. Foto: Swaantje Hehmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gerade in Osnabrück gibt es nur noch wenige verfügbare Flächen und es wird immer schwieriger, neue Baugebiete auszuweisen. Was fordern Sie neben der Ausweisung von Bauland?

Der private (Klein-)Vermieter darf nicht überlastet werden. Der Großteil der Mietwohnungen in Osnabrück wird von privaten Kleinvermietern angeboten. Sie vermieten vor allem für die Altersvorsorge. Der alte Wohnungsbestand soll jetzt energetisch modernisiert werden – wegen der hohen gesetzlichen Auflagen und Vorgaben zu teuren Kosten. Der Vermieter wird dann – wie es gesetzlich vorgesehen ist und um die vorgeschriebene Modernisierung finanzieren zu können – einen kleinen Teil seiner hohen Investitionen auf die Mieter umlegen und die Miete erhöhen. Und schon wieder steigen die Mieten, verteuert durch die Politik, und setzen die Mieter unter Druck. Auch hier gilt es, eine vernünftige Abwägung zwischen Kosten und Nutzen zu finden. Muss wirklich jedes Mietshaus vollumfänglich saniert werden? Oder reicht nicht auch eine kostengünstige Teilmodernisierung aus, um einerseits die Energieeffizienz zu verbessern und andererseits die Mieten in moderater Höhe zu halten.

In Osnabrück gilt die Mietpreisbremse. Demnach dürfen Neuvermietungen von Bestandswohnungen nur 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Innerhalb von drei Jahren darf die Miete nur um 15 Prozent erhöht werden. Werden die Vorgaben der Mietpreisbremse in Osnabrück nach Ihrer Wahrnehmung eingehalten?

Ja, nach meiner Erfahrung wird die Mietpreisbremse in Osnabrück eingehalten. Würde es die Mietpreisbremse nicht geben, wären die Mieten in Osnabrück teurer. Schauen Sie sich doch einmal die Mietpreisentwicklung im Osnabrücker Umland an. Hier greift keine Mietpreisbremse. Hier steigen die Mieten jedenfalls bei den Neuvermietungen stärker als in der Stadt Osnabrück. Die Mieten des Osnabrücker Umlands nähern sich den Mieten in Osnabrück an.

Der Mieterverein hat den Eindruck, dass Kündigungen wegen Eigenbedarfs in Osnabrück Mode geworden sind, um mehr Rendite zu erzielen. Wenn das auch nach Ihrer Wahrnehmung zutrifft, wie sollte man diesem Trend entgegenwirken?

Wir haben in Deutschland Mieterschutz. Das heißt, dass dem Mieter von Wohnraum grundsätzlich nur gekündigt werden kann, wenn der Vermieter berechtigte Interessen an der Kündigung hat. Eine Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist kein berechtigtes Interesse. Eine solche Kündigung ist unzulässig. Mir ist kein Fall bekannt, in dem der Vermieter seinem Mieter kündigt, um eine höhere Miete zu erzielen. Der Mieterverein spricht konkret die Eigenbedarfskündigung an. Eigenbedarf gilt als berechtigtes Interesse an einer Kündigung. Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermieter die gekündigte Wohnung für sich oder seine Familien- und Haushaltsangehörige zum Wohnen benötigt. Natürlich muss der Eigenbedarf tatsächlich gegeben sein. Täuscht der Vermieter dagegen den Eigenbedarf vor, macht er also Eigenbedarf geltend, ohne die Absicht zu haben, die Wohnung zu beziehen, so verhält er sich rechtsmissbräuchlich. Aber auch ein solcher Fall ist mir nicht bekannt. Selbst wenn es so ist, ist der Mieter in diesem Land niemals der Willkür des Vermieters ausgesetzt. Es gibt ein soziales Mietrecht und es gibt einen Rechtsstaat. Beides schließt Willkür durch den Vermieter aus.