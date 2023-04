Arm in Arm auf der Charity-Gala des Osnabrücker Zoos im Herbst 2022: Geschäftsführer Andreas Busemann (links) und der britische Zoo-Experte Anthony Sheridan. Archivfoto: Zoo Osnabrück / Marcel Braun up-down up-down Wegen vorzeitigem Busemann-Aus Zoo-Experte Anthony Sheridan rät: Machtstrukturen des Osnabrücker Zoos überprüfen Von Sebastian Stricker | 25.04.2023, 05:45 Uhr

Der renommierte britische Zoo-Experte Anthony Sheridan, in der Branche geschätzt für seine unabhängigen Zoo-Ranglisten, zeigt sich „überrascht und sehr traurig“ vom vorzeitigen Ausstieg des Geschäftsführers Andreas Busemann beim Zoo Osnabrück. Er schlägt vor, sich in dieser Situation grundsätzliche Gedanken über die Organisation am Schölerberg zu machen.