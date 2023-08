Das vom DJ-Kollektiv „Trust in Wax“ aus Münster erdachte Format „Love this Tune“ lockte in der Vergangenheit einige Osnabrücker in den Bürgerpark. Bei Sonnenschein und Tanzmusik entstand eine entspannte Atmosphäre, die den Sommer veredelte. Am 2. September will Exil e. V. mit seinem DJ-Picknick „Sound of Support“ diese Atmosphäre heraufbeschwören und möglichst die Arbeit des Vereins unterstützen.

Spenden für die Vereinsarbeit

Die DJs Cali Caracho, Jans Düster, Leia, Alex Berg und Alex Denk stellen wie alle anderen Beteiligten ihre Dienste ehrenamtlich zur Verfügung. Von 14 bis 22 Uhr spielen sie entspannte Musik oder Beats zum Tanzen. „Mit der Veranstaltung möchten wir Raum für Begegnungen schaffen, sowohl untereinander als auch mit unserem Verein Exil“, wird Maja Geilman, Organisatorin und Leiterin der ehrenamtlichen Exil-Gruppe Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, in einer Pressemittelung des Vereins zitiert. Bei der Veranstaltung könne man sich in einem ungezwungenen Rahmen bei den Ehrenamtlichen vor Ort über die Arbeit von Exil zu informieren und Möglichkeiten kennenzulernen, sich selbst einzubringen, heißt es weiter.

Der Eintritt zum DJ-Picknick ist frei. Es besteht jedoch die Möglichkeit, zu spenden. Damit werden laut Geilmann Materialien für Sprachkurse beschafft, Aktionen für geflüchtete Kinder und Jugendliche organisiert oder Dolmetschende für Beratungen vergütet. Der Verein Exil setzt sich laut Eigendarstellung seit über 35 Jahren für das Wohl und die Rechte von Personen mit Flucht- und Migrationserfahrungen sowie ein friedliches Miteinander in und um Osnabrück ein. Das solle auch bei der Veranstaltung im Vordergrund stehen, heißt es.

Picknickdecken mitbringen, Müll selbst entsorgen

Das DJ-Picknick „Sound of Support“ findet am Samstag, 2. September, von 14 Uhr bis 22 Uhr auf der Hauptgrünfläche im Bürgerpark in Osnabrück statt. Picknickdecken, Getränke und Snacks sind selbst mitzubringen, Müll und Reste sollen eigenständig entsorgt werden.