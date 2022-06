Das IfM an der Caprivistraße: Auch hier soll der Angeklagte mit einer Spionagekamera Aufnahmen gemacht haben. (Archivfoto) FOTO: Michael Gründel Frauen auf Toilette gefilmt Ex-Student muss sich bald vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten Von Jörg Sanders | 16.06.2022, 07:17 Uhr

In seiner Wohngemeinschaft und am Institut für Musik (IfM) der Hochschule in Osnabrück soll er Frauen beim Toilettengang gefilmt haben: Ein einstiger Student muss sich demnächst vor Gericht verantworten.