„Nähen ist mein Sport" „Eva Green" bietet in Osnabrück ausgewählte Stoffe und Nähkurse an Von Thomas Wübker | 06.04.2022, 12:01 Uhr

Ilona Block bezeichnet sich selbst als „Stoff-Rebellin“. In ihrem neuen Geschäft „Eva Green“ im ehemaligen „Comic-Planet“ am Kamp in Osnabrück bietet sie ausgewählte Stoffe und Nähkurse an.