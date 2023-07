Die Stadtbibliothek lädt Jugendliche in den Rätselraum ein. Hier gilt es, Aufgaben in einer bestimmten zeit zu lösen. Foto: Stadt Osnabrück/Isabel Widera up-down up-down Einladung in den Rätselraum Escape Room für Jugendliche in der Tiny Library in Osnabrück Von Anke Schneider | 31.07.2023, 13:29 Uhr

Die Stadtbibliothek Osnabrück lädt am Montag, 14. August 2023, alle Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren beim Sommerferien-Programm der Tiny Library zum Escape Room ein. Die Veranstaltung findet von 14 bis 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Markt statt.