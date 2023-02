Mit Live-Musik von Mrs. Brightside wird am 11. November ein Ball im Remarque Hotel in Osnabrück gefeiert. Foto: 2Lead up-down up-down Vorverkauf gestartet Im Osnabrücker Remarque-Hotel wird am 11. November wieder ein Ball gefeiert Von Thomas Wübker | 07.02.2023, 17:07 Uhr

Es wird wieder gefeiert. Das Hotel Vienna House Remarque Osnabrück knüpft dabei an eine Tradition an, die durch die Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Am 11. November findet dort wieder ein Ball statt.