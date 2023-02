Der englische Titel „Faces“ wurde gewählt, weil das Wort ins Deutsche übersetzt zwei Bedeutungen hat: „Gesicht“ und „Erscheinungsbild“. Denn die Werke, die jetzt im Oberlichtsaal zu entdecken sind, gehen weit über das klassische Porträt hinaus. Sogar der Untertitel des Porträtsommers wird infrage gestellt, denn „Fotografische Porträts“ findet man nicht unbedingt. Stattdessen wird der Besucher mit einem Video von Claudia Liekam konfrontiert, in dem sie ein menschliches Antlitz seziert, es in seine physischen und mentalen Bestandteile zerlegt. Oder man darf Bekanntschaft mit Stephan Kaluzas „Probanden“ machen: Neun großformatige Ansichten eines Mannes hinter satiniertem Plexiglas, der eine 180-Grad-Drehung vollführt. Was als unscharfe Fotografie wahrgenommen wird, ist mit Öl auf Leinwand gemalt. Die Wahrnehmung wird auf den Kopf gestellt, der Blick geschärft.

Hochglanz-Fotografie

Zwei Bilder von Helle Jetzig verblüffen ob ihrer Wirkung: Die Farben strahlen intensiv, als sei ein Mann mit Riesenschlange auf einen Leuchtkasten appliziert worden. Dabei ist Jetzig nur seiner Technik treu geblieben, Fotos mit Farbe zu bearbeiten, um das Ergebnis in einem langwierigen Verfahren des Lackierens und Polierens auf Hochglanz zu bringen.

Mit klassischen Fotografien beteiligt sich Sascha Weidner an der Ausstellung. Doch wie sehr sich auch er von der Urbedeutung des Porträts entfernt, zeigt er mit Fotografien, auf denen überhaupt kein Mensch zu entdecken oder auf denen der Mensch gerade abgetaucht ist.

Da kommt Ragnar Gischas mit seinen schwarz-weißen Frauenporträts, Maria Ottes Bilder aus New Orleans und Ulrich Heemann mit seinen japanischen Tänzerinnen, die er in postindustrielles Ambiente beamt, schon direkter dem Wesen des Menschen auf die Spur. In das Berliner Nachtleben kann man sich derweil im Intervision-Studio katapultieren lassen. In Kneipen, auf Balkonen und Wohnungen der Hauptstadt ging Friedel Kantaut auf die Suche nach Analogien zu bekannten Kinomythen.

Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum (Oberlichtsaal): „Faces – Osnabrück fotografiert. Künstlerische Fotografie gestern und heute“. Aktuelle Arbeiten von Ragnar Gischas, Ulrich Heemann, Helle Jetzig, Stephan Kozula, Claudia Liekam, Maria Otte und Sascha Weidner. 8. September (Eröffnung um 18.30 Uhr) bis 28. Oktober, Di.–Fr. 11–18 Uhr, erster Do. im Monat 11–20 Uhr, Sa. und So. 10–18 Uhr.

Intervision-Studio, Lohstraße 58: „… in den Schaltkreisen der Abstraktionsmaschine suche ich das Abbild, das fast du bist.“ Digitale Porträts von Friedel Kantaut. 8. September (Eröffnung um 20 Uhr, danach Lesung und Musik) bis 15. September, Mi.–Fr. 16–19 Uhr, Sa. 12–14 Uhr.

