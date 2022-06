Am Haupteingang des Klinikums Osnabrück entsteht das Ärztehaus II. Hauptnutzer wird die Praxis für Pathologie sein, die hier zwei Standorte zusammenführt. FOTO: Architekturbüro Kolde Symbolischer Spatenstich Es geht los: Am Klinikum Osnabrück entsteht ein zweites Ärztehaus Von Wilfried Hinrichs | 16.06.2022, 11:30 Uhr

An prominenter Stelle auf dem Finkenhügel in Osnabrück entsteht ein neuer Hingucker: das Ärztehaus II. Damit wird der Medizin-Campus am Klinikum Osnabrück um einen Baustein erweitert.