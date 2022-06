FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Erziehungswissenschaftler zur altersgerechten Holocaust-Aufarbeitung Toleranz, Wertevermittlung als psychologisches Frühwarnsystem Von Stefan Buchholz | 17.03.2011, 14:37 Uhr

Wie lässt sich der Holocaust für Heranwachsende vermitteln? Welche pädagogischen Materialien bieten sich für eine altersgerechte Aufarbeitung des Massenmords an den europäischen Juden an? Diese Fragen versuchte jetzt der Frankfurter Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik in einem Vortrag für die Osnabrücker Volkshochschule zu beantworten.