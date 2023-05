Beim Frühjahrsjahrmarkt hatte es noch eine Lasershow als Alternative zum traditionellen Feuerwerk gegeben – zumindest am Eröffnungsabend. Beim Sommerjahrmarkt setzen die Schausteller wieder an beiden Freitagen auf Pyrotechnik. Archivfoto: Thomas Osterfeld up-down up-down In den Sommerferien 2023 Kirmes, Karussells und Feuerwerk: Osnabrück bekommt einen Sommerjahrmarkt Von Arlena Schünemann | 09.05.2023, 14:02 Uhr

Neben Frühjahrs- und Herbstjahrmarkt gibt es in Osnabrück in diesem Jahr auch im Sommer eine Kirmes. Mitten in den Ferien verwandeln die Schausteller das Gelände der Halle Gartlage in einen Rummelplatz.