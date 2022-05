FOTO: Bettina Mundt An der Kita St. Wiho Der erste öffentliche Bücherschrank nur für Kinder in Osnabrück steht im Stadtteil Hellern Von Bettina Mundt | 06.05.2022, 16:42 Uhr

Osnabrück hat jetzt einen ersten öffentlichen Bücherschrank nur für Kinder – und zwar in Hellern am Haupteingang zur Kindertagesstätte an der Kirche St. Wiho.