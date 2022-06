Erster „Bloomsday“ in Osnabrück: Schauspielerin Christina Dom liest im „Grünen Jäger“ aus „Ulysses“ von James Joyce. FOTO: Hermann Pentermann Zum 100. Geburtstag von „Ulysses“ Tour durch die Kneipen: So war der erste „Bloomsday“ in Osnabrück Von Matthias Liedtke | 17.06.2022, 16:27 Uhr

Vor genau 100 Jahren erschien jener Roman, der die literarische Moderne begründete. Benannt nach der Hauptfigur in James Joyces „Ulysses“ wird jährlich am 16. Juni der „Bloomsday“ gefeiert – zum Jubiläum nun erstmals auch in Osnabrück.