Die Frist läuft bald ab Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben: Was dem säumigen Steuerzahler nun droht Von Anke Schneider | 23.01.2023, 08:57 Uhr

In gut einer Woche läuft die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ab. Bei den Finanzämtern in Stadt und Landkreis Osnabrück sind jedoch erst 57 Prozent aller erwarteten Erklärungen eingegangen. Was passiert, wenn Steuerzahler diese Frist nicht einhalten? Wir haben nachgefragt.