Am Weltgeflüchtetentag vor dem Theater in Osnabrück wurde ein rassistischer Umgang mit Geflüchteten angeprangert. FOTO: Hermann Pentermann Erschütternder Erlebnisbericht Initiativen fordern am Weltflüchtlingstag in Osnabrück Solidarität und Gleichbehandlung Von Thomas Wübker | 21.06.2022, 12:15 Uhr

Am Weltflüchtlingstag haben „No Lager“ und andere Initiativen vor dem Theatergebäude in Osnabrück Solidarität und die Gleichbehandlung aller Menschen gefordert, die vor Krieg und Gewalt geflüchtet sind. Eine Irakerin, die mit ihren vier Kindern und ihrem Mann nach Europa gekommen ist, schilderte in einem erschütternden Bericht ihre Erfahrungen.