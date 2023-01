In der Innenstadt von Osnabrück kam es am Montagabend erneut zu einem illegalen Autorennen Foto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down Polizei sucht Zeugen Schon wieder ein illegales Autorennen in Osnabrück Von Anke Schneider | 31.01.2023, 16:04 Uhr

Bereits vor einer Woche haben sich drei Audi-Fahrer mitten in der Stadt ein Autorennen geliefert. Am Montagabend missbrauchten erneut drei hochmotorisierte Fahrzeuge in der Osnabrücker Innenstadt die Straßen als Rennpiste.