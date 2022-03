Am kommenden Samstag findet in Osnabrück erneut eine Corona-Demonstration statt. (Archivbild) FOTO: Swaantje Hehmann 800 Teilnehmer angemeldet Corona-Demonstration am Samstag in Osnabrück startet wieder im Schlossgarten Von Henrike Laing | 24.03.2022, 14:20 Uhr | 2 Leserkommentare

Auch in dieser Woche gibt es in Osnabrück eine Demonstration der Gegner der staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen. Startpunkt ist am Samstag, 26. März, wieder der Schlossgarten, nachdem er in der Vorwoche nicht zur Verfügung gestanden hatte. Ab 14 Uhr soll unter dem Motto „Grundrechte sind nicht verhandelbar – Wir fordern: Keine Impfpflicht im Oktober!“ demonstriert werden.