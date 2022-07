Deshalb ist egal, wie das Finale auf Landesebene am Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr in Barsinghausen ausgeht. Egal, was den DFB-Pokal betrifft, aber nicht, was die Ehre der Gretescherinnen angeht, auch wenn die Vorzeichen eindeutig sind für das Team von Trainer Ralf Spanier. Die Wolfsburg-Reserve hat im Landespokal in den vier Spielen gegen Hildesheim (11:0), Jesteburg (9:0), Schamerloh (3:0) und Kettenkamp (5:0) kein Gegentor kassiert.

Deshalb sprechen die TSG-Damen weniger von einem Pokalsieg in Barsinghausen, freuen sich eher auf das Dabeisein, auf die Prämie für die Mannschaftskasse sowie auf Empfang und Buffet, sprich das Erlebnis, was Gretesch schon mal gehabt hat: 2011 holte die TSG den Landespokal, der seit 1974 ausgespielt wird. Dauerbrenner in der Siegerliste sind VfR Eintracht Wolfsburg und VfL Wildeshausen (je sechs- mal), feste Begriffe zudem Jahn Delmenhorst (4) und Victoria Gersten (4). Titelverteidiger ist VfL Wolfsburg II.

Doch Bangemachen gilt nicht, zumal die TSG besser als im Vorjahr (8.) in der Regionalliga steht (7. sicher, 6. möglich) vor dem letzten Punkspiel am Sonntag gegen Bramfeld. Ziel also erreicht, die Zugabe kommt im DFB-Pokal am 1. September.