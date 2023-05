Sehnlich erwartet: Die Erdbeerzeit steht in den Startlöchern. Symbolfoto: Unsplash/Clem Onojeghuo up-down up-down Beginn der Saison So teuer sind Erdbeeren in der Region Osnabrück Von Marlen Busse | 08.05.2023, 13:15 Uhr

Endlich ist es wieder so weit: Im Mai startet die Erdbeersaison. Teilweise können auf Höfen und an Ständen in der Region Osnabrück bereits Erdbeeren gekauft werden. Die wichtige Frage: Wie steht es um die aktuellen Preise?