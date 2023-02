Im Kaffeehaus Osterhaus in Osnabrück sammeln Freiwillige Spenden für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Foto: NWM-TV up-down up-down Eine Übersicht Erdbeben in Syrien und der Türkei: Hier werden in der Region Osnabrück Spenden gesammelt Von Raphael Steffen | 07.02.2023, 18:16 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft an. Auch in Osnabrück werden Spenden für die Opfer der Katastrophe gesammelt. Eine Übersicht.