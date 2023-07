Der Wallring in Osnabrück soll umgebaut werden. Entwürfe eines holländischen Büros enthalten politischen Zündstoff. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down Unrealistisch oder der Zeit voraus? Entwurf für neuen Wallring in Osnabrück ist politisch hochexplosiv Von Wilfried Hinrichs | 06.07.2023, 05:30 Uhr

Der Wallring in Osnabrück soll umgebaut werden. Die Entwürfe eines holländischen Büros sind offenbar so revolutionär, dass sie erstmal in der Schublade bleiben müssen. Was steckt dahinter?