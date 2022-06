Osnabrück. Kunst gehört ins Museum – oder? Das ist nicht ausgemacht, zumal für die Konkrete Kunst mit ihrem universalen Anspruch. F riedrich Vordemberge-Gilewart (VG) hat in seiner 1944 verfassten Schrift „abstrakt – konkret – absolut“ das Wort von der „absoluten Gestaltung“ geprägt. Was diese Gestaltung bedeuten kann, hat der in Osnabrück geborene Konstruktivist selbst vorgeführt. Und das gerade nicht nur in seinen Gemälden.

Für Konstruktivisten wie VG stand fest: Kunst soll nicht nur Museen zieren, sie soll vor allem den Alltag durchdringen. Die Zeichnung mit einem Entwurf für die Wandgestaltung im Sitzungssaal des Hauptgebäudes der PTT (Staatsbetrijf der Posterijen, Telegraf en Telefonie) in Den Haag (1940) liefert dafür besten Anschauungsunterricht – und das gerade als karge Ideenskizze. Der niederländische Architekt Mart Stam bat Vordemberge-Gildewart um Ideen für die künstlerische Gestaltung des Sitzungssaales.

Der reagierte in einer ganzen Serie von Zeichnungen sensibel auf die geschwungene, durch zwei Pfeiler in unregelmäßige Abschnitte geteilte Wandfläche. Die VG-Ausstellung im Osnabrücker Kulturgeschichtlichen Museum und im Felix-Nussbaum-Haus zeigt die abgebildete Zeichnung aus dem Bestand des Museums Wiesbaden. VG macht auf diesem Blatt die ganze Wand zum Bildträger. Er transponiert die Kunst zum integralen Raumerlebnis, markiert klare Farbakzente, die nicht nur die Wand akzentuieren, sondern auch Wände und Decke gegeneinander absetzen. Auch wenn VG manche dieser Ideen wieder verworfen hat, so wird doch sein Anliegen klar: Mit Kunst soll das moderne Leben Gestalt gewinnen. „die kunst geht als empfindlicher anzeiger den geistigen wirkungen voraus“, heißt es in „abstrakt – konkret – absolut“. VG hat so nicht nur die Kunst bewegt, sondern auch die visuelle Gestalt seiner Epoche.