In der ehemaligen Sportarena am Neumarkt präsentieren sich zahlreiche Pop-up Stores. Der Trend hat Osnabrück voll erfasst. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Innenstadt attraktiver machen Entwickelt sich Osnabrück zum Hotspot für Pop-up-Stores? Von Thomas Wübker | 19.10.2022, 16:55 Uhr

Seit einiger Zeit entstehen in der Osnabrücker Innenstadt immer mehr Pop-up-Stores, also Geschäfte, die in leerstehenden Ladenräumen „aufpoppen“ und nach einigen Wochen oder Monaten wieder verschwinden. Welche Vorteile hat das für die Betreiber und die Stadt?