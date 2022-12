Gut gefüllt war die Osnabrücker Fußgängerzone am ersten Tag nach Weihnachten. Foto: Jörn Martens up-down up-down So lief der „Tag danach“ Entspanntes Nach-Weihnachts-Shopping in der Osnabrücker Innenstadt Von Bettina Mundt | 27.12.2022, 17:33 Uhr

Das große Fest ist vorbei, aber für den Einzelhandel dauert das Weihnachtsgeschäft noch an. Rabatte, Gutscheine, Umtäusche oder einfach nur die Lust auf einen Einkaufsbummel – was zog die Menschen am ersten Werktag nach Weihnachten in die Osnabrücker Innenstadt?