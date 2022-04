310 Coupons gingen in der Redaktion ein, 160 Leser meldeten sich per E-Mail zu Wort , und auf der Facebook-Seite unserer Zeitung beteiligten sich knapp 400 Nutzer an der Debatte: alles zusammen etwa 900 Wortmeldungen mit 1500 einzelnen Vorschlägen. Auch Hallenchefin Sandra Gagliardi war so beeindruckt von der Fülle und dem Ideenreichtum, dass sie darum bat, die Vorschläge auswerten und einer fachlichen Prüfung unterziehen zu dürfen. Der Bitte kam Lokalchef Wilfried Hinrichs sehr gerne nach. Er übergab einen Datenträger mit den (anonymisierten) Vorschlägen und die im Juni veröffentlichte Zeitungsseite. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, konnte die Hallenchefin nicht sagen. Sie erbat sich etwas Zeit: „Wir wollen uns eng mit dem künftigen Hotelbetreiber abstimmen.“ Ihr Vorschlag, die Halle „frieda“ zu nennen, war im Aufsichtsrat durchgefallen.