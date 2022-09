Für das Marienhospital Osnabrück am Standort Natruper Holz wird es besonders teuer, da es keine langfristigen Vertragsbindungen gibt. Strom und Gas muss deshalb nach den jeweiligen Börsenkursen zu einem Vielfachen des bisherigen Preises eingekauft werden. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Strom teils achtmal teurer Explodierende Energiepreise: Kliniken in der Region Osnabrück fürchten Millionenkosten Von Jean-Charles Fays | 28.09.2022, 05:33 Uhr | Update vor 59 Min.

Die Kliniken in der Region Osnabrück schlagen wegen der explodierenden Energiekosten Alarm. Ein Quakenbrücker Krankenhaus rechnet im schlimmsten Fall mit Mehrkosten für Energie in Höhe von neun Millionen Euro. Das Marienhospital am Standort Natruper Holz musste fünfmal mehr für Gas und teils achtmal mehr für Strom bezahlen.