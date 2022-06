Im Dezember 2010 hatte sich der Landkreis Osnabrück in einer Sitzung des Kreistages ein integriertes Klimaschutzkonzept gegeben. Mit dem Konzept verfolgt der Landkreis das Ziel, sich langfristig vollständig aus regenerativen Energien zu versorgen. „Dieses Ziel kann letztlich nur dann erreicht werden, wenn die energetische Sanierung von Gebäuden angegangen wird. Dies will auch der Landkreis selbst bei seinen Gebäuden beherzigen“, schreibt der Landkreis. Im Kreishaus am Schölerberg beispielsweise bestehe ein erhebliches Einsparpotenzial insbesondere beim Strom- und Wärmeverbrauch – so urteilte ein Energiebericht von September 2012.