Der Planungsstand: Während für den letzten Teil des Lückenschlusses im Süden von Borgholzhausen Richtung Bielefeld die Bauarbeiten wahrscheinlich noch in diesem Jahr beginnen, sind die Voraussetzungen dafür im Osnabrücker Land noch lange nicht gegeben. Für den Lückenschluss der A33-Nord befinden sich die Planungen derzeit im sogenannten Linienbestimmungsverfahren. Unter der Federführung des Bundesverkehrsministeriums und unter Mitwirkung des Bundesumweltministeriums wird also derzeit die vom Landkreis Osnabrück vorgeschlagene Trassenführung geprüft. Allerdings nur in groben Zügen. Parzellengenau wird der Lückenschluss in diesem Planungsstadium noch nicht festgelegt.