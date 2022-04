Im Schatten der Bildschirme: Installationen der Kunstklasse aus Halle in der Kunsthalle Osnabrück. FOTO: Michael Gründel Kunst als Spiel mit Raum und Zeit Ein Rundgang über den Emaf-Campus zeigt Vielfalt studentischer Arbeiten Von Matthias Liedtke | 22.04.2022, 14:18 Uhr

Auf dem Emaf-Campus tummeln sich in diesem Jahr Gäste aus Hochschulen in Halle an der Saale, Braunschweig und Bremen. Fachklassen aus Kunstakademien in Wien und Amsterdam bereichern das Festival außerdem mit eigenen Filmprogrammen.