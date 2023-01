Beim Gastspiel in Osnabrück glänzt Grahame Patrick in der Elvis-Rolle. Foto: Jürgen Rocholl up-down up-down Der King kommt nach Osnabrück „Elvis – Das Musical“ am 24. März in der Osnabrück-Halle Von Thomas Wübker | 19.01.2023, 07:55 Uhr

Am 14. Januar 1973 wurde das Konzert „Aloha from Hawaii“ von Elvis Presley in Honolulu weltweit übertragen. Daran erinnert 50 Jahre später das Musical, das am 24. März in der Osnabrück-Halle gastiert.