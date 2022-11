Vorverkauf startet am 15. November „Elton Show“ im September 2023 auf der Freilichtbühne Tecklenburg Von Thomas Wübker | 08.11.2022, 10:05 Uhr

Seit 52 Jahren ist Reginald Kenneth Dwight im Musik-Geschäft tätig und hat mit Hits wie „Rocket Man“, „I’m Still Standing“ oder „Candle in the Wind“ die Welt erobert. Am 15. September 2023 zollt „The Elton Show“ auf der Freilichtbühne Tecklenburg dem Pop-Sänger Tribut.