Zum Hintergrund: Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung sollen von 2013 an in Niedersachsen frei wählen können, welche Schule ihr Kind besucht. Alle Regelschulen wären dann für Schüler mit Handicaps offen. Das sieht zumindest der Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes vor, den die von CDU und FDP geführte Landesregierung am 1. November vorgestellt hatte. Freiwillig können Grundschulen nach dieser Vorlage schon am 1. August 2012 mit dem gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung beginnen. 2013 soll es schon in jeder Kommune mindestens eine inklusive Schule geben. Bis 2018 sollen dann alle anderen Schulen nachziehen. Gleichzeitig sollen aber die Förderschulen mit Ausnahme der Grundschule für Lernschwache bestehen bleiben.

Verschiedene Förderschultypen setzen nämlich unterschiedliche Schwerpunkte, die sich an den Beeinträchtigungen oder Behinderungen ihrer Schüler orientieren. Es gibt beispielsweise Schulen für geistig Behinderte, für Körperbehinderte, für Gehörlose und Blinde. Die Förderschulen des Landkreises Osnabrück sind Schulen für Lernhilfe. An den Schulen in Bohmte, Bramsche, Quakenbrück und Melle werden zusätzliche Klassen für geistig behinderte Schüler angeboten.

Der Entwurf geht jetzt in die Beratung. Der Landtag wird voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres die Änderung des Schulgesetzes verabschieden. Liegt das Gesetz vor, wird der Landkreis als Träger der Förderschule reagieren. „Mit dem gebotenen Respekt, aber auch mit Augenmaß“, wie der zuständige Kreisrat Matthias Selle erklärte. Kurz nach der Verabschiedung werde die Kreisverwaltung der Politik Vorschläge zur Umsetzung vorlegen.

Laut Entwurf müsste sich eine Sorge der Elternräte zerschlagen haben: Sie hatten befürchtet, dass im Zuge der Inklusion die Förderschulen geschlossen werden. Denn es gebe ja Kinder und Jugendliche, deren Förderbedarf unter den Bedingungen einer allgemeinen Schule nicht gedeckt werden könne. Diese Kinder benötigen weiterhin den Schutzraum, den ihnen die Förderschulen bieten. Der Gesetzentwurf sieht allerdings den Erhalt der Förderschule ausdrücklich vor.

Ausnahme sind eben die ersten vier Schuljahre für Kinder mit einer Lernschwäche. Sie sollen an sogenannten Regelgrundschulen unterrichtet werden.