Stolz präsentieren die Schülervertreter der Elisabethschule Flora, Gustav und Frida (von links) Urkunde und Haltestellenschild, die ihnen, ihrer Schulleiterin Miriam Spielberg-Siegel (Mitte) und Konrektorin Petra Hause von Axel Diekmann übergeben wurden. Foto: Andre Havergo up-down up-down „Sage Halt – Finde Halt!“ Die Elisabethschule Osnabrück hat ein preisgekröntes Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt Von Dietmar Kröger | 16.02.2023, 14:33 Uhr

Die Elisabeth-Grundschule in Osnabrück ist mit dem Gütesiegel „Sage Halt – Finde Halt“ der Schulstiftung im Bistum Osnabrück ausgezeichnet worden. Wenn auch die Freude der Schulgemeinschaft über diese Auszeichnung überwog, so schwebten doch die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche über der kleinen Feierstunde.