Blick in einen bereits fertiggestellten Teil des neuen, elektronischen Stellwerks (ESTW) in Osnabrück. Von hier aus wird der Bahnverkehr im weiten Umkreis geregelt. Foto: Deutsche Bahn up-down up-down Megaprojekt der Deutschen Bahn So laufen die Bauarbeiten für das elektronische Stellwerk in Osnabrück Von Sebastian Stricker | 12.11.2022, 08:28 Uhr

Wegen Bauarbeiten am elektronischen Stellwerk (ESTW) in Osnabrück ist der Zugverkehr an den ersten beiden November-Wochenenden massiv gestört. Eines Tages aber soll die neue Schaltzentrale dafür sorgen, dass es auf den Schienen der Region läuft wie am Schnürchen. Fragen und Antworten.