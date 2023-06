Der Sesam öffnet sich am 3. Juni. Dann feiert der Elektro-Club Darknet am Hauptbahnhof in Osnabrück seine Premieren-Party. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Handy-Kamera wird abgeklebt Elektro-Club Darknet öffnet am 3. Juni am Osnabrücker Hauptbahnhof Von Thomas Wübker | 01.06.2023, 13:05 Uhr

Der Gang ins Darknet ist jetzt einfacher – zumindest am Hauptbahnhof in Osnabrück. Man braucht nicht mal einen Internetzugang, um in den elektronischen Club namens Darknet zu kommen, der am Samstag, 3. Juni, eröffnet wird. Ein paar Hürden gibt es aber doch.