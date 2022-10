Aufs (künstliche) Glatteis können sich die Osnabrücker beim Eiszauber und dem Eisstockschießen ab dem 18. November begeben. Archivfoto: André Havergo up-down up-down Neue zentrale Location Ab 18. November gibt es wieder Eiszauber und Eisstockschießen in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.10.2022, 17:32 Uhr

Am 18. November 2022 beginnt in Osnabrück wieder das Eisstockschießen und der Eiszauber. Es gibt aber eine wichtige Veränderung: Die winterliche Veranstaltung findet in diesem Jahr nicht mehr am Ledenhof statt. Teams können sich ab sofort anmelden.