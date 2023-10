Die Angst vor schlechtem Wetter ist kein Grund, kein Team zum traditionellen Eisstockschießen am Osnabrücker Nikolaiort anzumelden. Die Spielfläche wird überdacht und von einer Rundum-Bande begrenzt sein, teilen die Veranstalter mit. Die Zuschauer können die Teams also wie in einem Stadion von allen Seiten anfeuern. Auf einer Kunststofffläche – etwa sieben Meter breit und 18 Meter lang – kann Mitte ab Mitte November wieder gespielt werden.

Treff vor Ort ist immer um 17.45 Uhr, Spielbeginn um 18 Uhr. Alle Teams können sich dem Veranstalter zufolge wieder einen Spieltag aussuchen. Diesen teilen sie in einer E-Mail mit Team-Name und Kontaktdaten (Ansprechpartner/Handynummer) mit. Das sind die Spieltage: Freitag,17.11.

Dienstag, 21.11.

Mittwoch, 22.11.

Donnerstag, 23.11.

Freitag, 24.11.



Dienstag, 28.11.

Mittwoch, 29.11.

Donnerstag, 30.11.



Dienstag, 05.12.

Mittwoch, 06.12.



Zwischenrunde (nur für qualifizierte Teams):

Montag, 11.12.

Dienstag, 12.12.

Mittwoch, 13.12.



Finale:

Donnerstag, 14.12.

Insgesamt zehn Spieltage sind angesetzt, an denen jeweils 14 Teams pro Abend teilnehmen können. Insgesamt sind also 140 Startplätze zu vergeben. Den Veranstaltern zufolge besteht jedoch die Möglichkeit, bei großem Interesse zusätzliche Spieltage anzusetzen, sodass letztlich bis zu 182 Teams teilnehmen könnten.

Keine Altersbegrenzung – je witziger der Teamname, desto besser

Ein Team besteht dabei aus vier bis acht Spielern. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht und auch mehrfache Anmeldungen sind möglich. Ihren Teamnamen können die Spieler frei wählen. Dabei gilt den Veranstaltern zufolge: je witziger, desto besser.

Kostüme sind keine Pflicht, aber erwünscht. Alle Teams sollten jedoch besondere Merkmale wie beispielsweise gleiche Mützen oder Schals tragen. Zu gewinnen gibt es den großen Eisstockschießen-Cup sowie verschiedene Gutscheine und Geschenke der Sponsoren.

Anmeldungen nehmen die Veranstalter ab sofort unter folgender E-Mail-Adresse entgegen: office@agentur-allesbestens.de.



Die Startgebühr pro Team beträgt 50 Euro.

Auch Schlittschuhlaufen und privates Eisstockschießen möglich

Neben dem Turnier ist es auch möglich, die Fläche für ein privates Eisstockschießen zu mieten. Kinder und Jugendliche können den künstlichen Eisring am Nikolaiort auch täglich zwischen 12 und 17.30 Uhr zum Schlittschuhlaufen nutzen. Das Laufen ist kostenlos, spezielle Schlittschuhe für die Bahn können gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden.