Die sexuelle Belästigung hatte der Angeklagte gleich zu Beginn des Verfahrens vor dem Amtsgericht eingeräumt. An jenem Tag im August vor einem Jahr sei er „in guter Stimmung gewesen, in Feierlaune, und habe mich sinnlos zugesoffen“. Im Stadtbus habe er die gegenüber von ihm sitzenden Schülerinnen angesprochen und ihnen Avancen gemacht, an mehr könne er sich nicht erinnern.

Als ihn die Vorsitzende Richterin mit den Aussagen der Zeuginnen konfrontierte, in denen einhellig die Rede von sexuellen Handlungen war, die der Angeklagte vor den Augen der Heranwachsenden an sich vorgenommen hatte, schwieg er betreten. Die Vorsitzende forderte ihn auf, genau nachzudenken, denn wenn er sich daran erinnere und das auch zugebe, erspare er den jungen Zeuginnen eine weitere Aussage im Gerichtssaal. Kleinlaut gestand der 52-Jährige daraufhin die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein.

Anders dagegen der Anklagepunkt der gefährlichen Körperverletzung. Der gelernte Maurer bestritt, sein Opfer zuerst zu Boden geschlagen und anschließend den Liegenden mehrfach ins Gesicht getreten zu haben. Er sei es gewesen, der an diesem Sonntagmittag im Oktober vergangenen Jahres angegriffen worden sei. Er hatte seinen Haustürschlüssel verlegt und bei Nachbarn im Wohnhaus an der Lotter Straße geklingelt. Mit einem Mal sei ein Bewohner aus dem Haus getreten und habe ihm völlig grundlos „zwei in die Fresse gehauen“. Er habe sich gewehrt, wobei sein Gegner zu Boden gegangen war, liegend aber sein Bein umklammert haben soll. „Ich versuchte nur, mich zu befreien, das hat man aber als Tritte ausgelegt“, führte er zu seiner Verteidigung an.

Was jedoch von Zeugen widerlegt wurde. Sie waren unabhängig voneinander zufällig an der Stelle vorbeikommen, waren stehen geblieben und hatten couragiert um Hilfe gerufen, wodurch der Angeklagten von weiteren Tritten auf das Opfer abgehalten werden konnte.

Die Jugendkammer hatte für die Urteilsfindung einen Gutachter bestellt, der den bisher 36-fach Vorbestraften einer Diagnose unterzogen hatte. Der Angeklagte ist seit drei Jahrzehnten alkoholkrank und trinkt seit mehreren Jahren exzessiv. Der Gutachter bescheinigte ihm neben der Suchterkrankung eine dissoziale Persönlichkeit, aus der heraus er auch weiterhin kriminelle Handlungen begehen wird. Dazu leide der Angeklagte an einer Störung der Sexualpräferenz, was ebenfalls in Zukunft zu Wiederholungen solcher Taten wie der jetzt abzuurteilenden führen werde. Er empfahl dem Gericht, die Unterbringung anzuordnen. Der Proband habe bisher außer einigen Entgiftungsaufenthalten jede Sucht- oder Verhaltenstherapie von sich aus abgebrochen. „Wenn alles so weitergeht, wird der Alkohol ihn umbringen oder seine sexuellen Handlungen ihn bis an sein Lebensende immer wieder ins Gefängnis bringen“, fasste der Facharzt zusammen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sowie der Verteidiger des 52-Jährigen schlossen sich in ihren Plädoyers den Ausführungen des Gutachters an. Dem folgte auch das Gericht, das die Unterbringung anordnete und zudem eine Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten aussprach. „Man kann nicht einfach sagen, dass man nichts mehr machen kann und dann einen Menschen immer und immer wieder einsperren. Wir müssen dem Angeklagten die Chance geben, mit den Dingen fertig zu werden, die ihn von einem normalen Leben trennen“, erklärte die Vorsitzende.