Eine Person leicht verletzt Feuerwehreinsatz: Fahrzeug qualmt in Osnabrücker Parkhaus Von Julia Gödde-Polley | 17.03.2023, 09:58 Uhr

In einem Parkhaus in Osnabrück qualmt aktuell ein gasbetriebenes Fahrzeug. Die Einsatzkräfte sind in der Weststadt vor Ort.