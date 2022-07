Thomas Klein (Die Grünen) bezweifelte, dass „es erzieherisch günstig ist“, wenn die Stadt den Verursachern des Mülls hinterherräume. Er plädierte dafür, Ideen zu sammeln – zum Beispiel für Kampagnen, bei denen auch die Polizei einbezogen werden könnte, denn: „Dort wird auch das eine oder andere Tütchen Marihuana vertrieben.“ Anita Kamp (SPD) jedenfalls könnte sich eine Kooperation der Stadt mit der Polizei vorstellen. Josef Thöle (CDU) würde am liebsten den Müll nicht lange liegen lassen. Es sei ja auch ratsam, Graffiti-Werke an Mauern sofort zu entfernen. Maria-Theresia Sliwka (FDP) brachte das Beispiel der zerbrochenen Fenster (Broken Windows) ins Spiel, wonach ein kleiner Schaden zur Verwahrlosung führen kann. Björn Meyer (CDU) wünscht sich unkonventionelle Wege: „Mal könnten wir den Müll liegen lassen, mal den Platz sperren.“ Thöle regte an, „Erfahrungen aus anderen Städten zu nutzen“. Alle Ausschussmitglieder schlossen sich dem Antrag der Grünen an: Nun soll die Verwaltung ein Konzept mit den Komponenten Abschreckung und Erziehung entwickeln – und dazu eine Öffentlichkeitskampagne.

Und schließlich eine Vision: Landschaftsarchitekt Klaus Wiebold stellte das Projekt „Friedensgarten“ vor, das an der Ecke Vehrter Landstraße/Haster Weg auf 10000 Quadratmetern entstehen soll. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Schrebergärten. Zwar sind dort auch Einzelparzellen vorgesehen, doch Herzstück ist ein Gemeinschaftsgarten, in dem Bürger Gemüse anbauen und einander das Wissen darum vermitteln. Wiebold sprach von einem „Bedürfnis nach urbanem Gärtnern“. Stadtbaurat Wolfgang Griesert nannte die Initiative, die auf Wieland Sack und Doris Kube zurückgeht, „lobenswert“ – und die Mitglieder des Ausschusses stimmten alle zu.