Drei Maibowle und Prost: Julia schmeißt die Thekenschicht am Bierstand. Wenn‘s richtig voll wird, ist sie in ihrem Element. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Ausschank im Akkord Mehr Bier – wozu sind wir sonst denn hier? Eine Tresenschicht auf der Osnabrücker Maiwoche Von Meike Baars | 19.05.2023, 13:50 Uhr

Die Maiwoche ist gut, wenn die Musik rockt und die Getränke fließen. Für die Füllung im Glas sorgen Thekenkräfte an den Bierständen. Wie läuft so ein Abend für sie? Ein Besuch am Zapfhahn.